أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي في موسكو

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الارهابي الذي وقع بمركز "كروكس سيتي" شمال غرب العاصمة موسكو، مساء الجمعة والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بين قتلى وجرحى معربا عن تعازيه لذوي الضحايا ولروسيا قيادة وشعباً.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، أن هذا الهجوم الإرهابي لايمكن تبريره تحت أي ذريعة، ويستوجب التضامن مع روسيا.

كانت السلطات الروسية قد أفادت بأن مسلحين فتحوا النار خلال حفل لموسيقى الروك في إحدى ضواحي موسكو، فقتلوا ما لا يقل عن 40 شخصا، وأصابوا 100 آخرين وأشعلوا حريقا في القاعة.

ودخل المهاجمون المبنى وهم يرتدون زيا مموها، وفتحوا النار وألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، وفق ما أفاد صحفي في وكالة ريا نوفوستي للأنباء في مكان الواقعة.

وفتحت السلطات "تحقيقا جنائيا في عمل إرهابي"، فيما يتلقى الرئيس فلاديمير بوتين تحديثات "مستمرة" وفق ما أفاد المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف لوكالات الأنباء الروسية.