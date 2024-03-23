كرم نادي الأسير، اليوم السبت، الأسير المحرر محمد فوزي شواهنة من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، الذي أفرج عنه يوم الأربعاء الماضي بعد أن أمضى 22 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحضر التكريم مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، ومنسق لجنة أهالي الأسرى علي أبو خضر، والمحامي أشرف أبو قذيلة، وممثل هيئة شئون الأسرى مهند جرادات، ومدير العلاقات العامة في جهاز الأمن الوقائي العميد سلطان زيود، وممثلون عن حركة فتح، وأسرى محررون، وعائلة الأسير المحرر شواهنة.

وقال أبو خضر إن تكريم المحرر شواهنة يأتي في إطار الاهتمام والتقدير المعنوي والشكر والثناء للأسرى المحررين على ما قدموه للوطن على مدار سنين من الأسر في سجون الاحتلال.

وعبر عن فخره بالأسرى وذويهم الذين أفنوا زهرات شبابهم كي يحيا شعبنا بكرامة وحرية، مؤكدا "اعتزازنا بالأسرى وعائلاتهم"، مشيدا بالأسرى الصامدين في وجه السجان الذين حولوا السجون إلى منارات للعلم تعقد فيها الدورات ويستكملون فيها تعليمهم الجامعي.

من ناحيته، ثمن الأسير المحرر شواهنة، هذه اللفتة الوطنية لنادي الأسير، ودوره المستمر في متابعة هموم ومعاناة وقضايا الأسرى وذويهم.

ومنح الوفد صورة الحرية للأسير شواهنة، متمنين "الفرج العاجل لجميع أسرانا البواسل من سجون الاحتلال".