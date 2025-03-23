وزير النقل يتابع جاهزية المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي: منع الميكروباصات على الدائري بعد تشغيل المشروع

قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، بجولة تفقدية لمتابعة جاهزية المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT ويتفقد مواقع العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

ورافقه في الجولة كل من إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء طارق عبدالجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وقيادات الهيئة، ورؤساء الشركات المنفذة واستشاري المشروع.

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل ومتابعة استعدادات وجاهزية الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ومشروع الاتوبيس الترددي BRT محطات الخط الرابع للمترو بمنطقة المتحف المصري الكبير قبل افتتاح المتحف في 3 يوليو القادم.

بدأت الجولة بتفقد الوزير محطات المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي والتي يبلغ عددها 14 محطة هي (محطة عدلي منصور "محطة غير نمطية " - عدد 2 محطة سطحية بكوبري مشاه "بهتيم وأكاديمية الشرطة" – عدد 11 محطة سطحية بنفق مشاه "(إسكندرية الزراعي والشرقاوية وشبرا بنها ومسطرد والخصوص والمرج والقلج ومؤسسة الزكاة والفريق إبراهيم العرابي والسلام وطريق السويس")، وذلك من إجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاثة والبالغة 48 محطة.

وتم الاطلاع خلال الجولة، بحسب بيان الوزارة اليوم، على منظومة العمل الخاصة بالأتوبيس الترددي وكيفية الربط بين محطات المشروع والمواقف الموجودة أسفل الطريق الدائري، والتي تخدم القادمون من وإلى الطريق الدائري وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف سواء عبر كباري المشاه أو الأنفاق وحتى استقلال الاتوبيس الترددي، بالإضافة إلى استعراض أماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الالكترونية للأتوبيس.

وأكد الوزير على تنظيم حركة المشاه من محطة عدلي منصور بمشروع ،BRT إلى محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة لتسهيل وصول الراكب إلى القطار الكهربائي الخفيف LRT والخط الثالث للمترو وخط سكة حديد عدلي منصور السويس وموقف اتوبيسات السوبرجيت.

وأكد نائب رئيس الوزراء أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT والذي سيتم تسييره على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى سيتم تسيير 100 أتوبيس كهريائي سعة كل أتوبيس 66 راكب بما يعادل (5 ميكروباص) وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين، منوها إلى أنه قد تم إنتاج هذه الأتوبيسات محليا في مصر وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات وعدم استيراد أي اتوبيسات من الخارج وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي.

وقال الوزير إن زمن التقاطر سيكون 3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيس في الساعة، وستصل مدة التقاطر إلى دقيقة ونص في أوقات الذروة، مضيفاً ان مشروع B.R.T سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها حيث إنه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري، كما يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق.

وأكد وزير النقل أن المشروع سيساهم في منع صعود الميكروباصات على الطريق الدائري وإلزامها بالطريق السطحي الجديد بجانب الطريق الدائري مع إنشاء مواقف سطحية للميكروباصات تخدم محطات الأتوبيس السريع وتشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة، خاصة وأن هذه الأتوبيسات ستقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات، حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها اتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة.

وأشار إلى أن المشروع سيساهم في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج و تقاطع مسطرد، لافتا إلى أن هذا المشروع يعتبر أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى، حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج ) و (مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور).

واطلع الوزير خلال جولته على التقدم في معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الجاري تنفيذه بعدد 21 محطة وذلك في المسافة من المشير طنطاوي حتى تقاطع الفيوم متضمنه عدد 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي)، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالانتهاء من كافة محطات المرحلة الثانية قبل 30 مايو القادم.

جدير بالذكر أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبرى يشمل عدد 48 محطة بالإضافة ومواقف و محطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية.

وسيتم تشغيله على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى عدد 14 محطة والتي تشمل المسافة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة، وجاري العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم متضمنه عدد 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي)، على أن يتم إستكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة وذلك في المسافة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى ونهو التوسعة بتلك المسافة.