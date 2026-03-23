أوقاف جنوب سيناء تواصل تنفيذ القوافل الدعوية ومقارئ الأعضاء بالمساجد

- القوافل لتعزيز الوعي الديني ونشر القيم الأخلاقية

تواصل مديرية أوقاف جنوب سيناء البرامج والفعاليات الدعوية؛ وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي تقوم به لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكية في المجتمع.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى اليوم إطلاق فعاليات القافلة الدعوية بكل مساجد المحافظة، مشيرا إلى أن القافلة تناولت عددا من الموضوعات التي تمس واقع الناس، ومن أبرزها التأكيد على أهمية الأخلاق في بناء الفرد والمجتمع، وبيان خطورة الانسياق وراء الشائعات والأفكار المتطرفة، مع الدعوة إلى التمسك بالثوابت الدينية والوطنية، وتعزيز روح الانتماء، والعمل على بناء الشخصية المتوازنة الواعية القادرة على مواجهة التحديات.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أن القافلة ركزت على نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي، ونبذ التعصب بكل صوره، مع التأكيد على أن الدين الإسلامي يدعو إلى الرحمة والتعاون والتكافل، ويحذر من كل ما يؤدي إلى الفرقة أو الفتن بين أفراد المجتمع.

وأكد أنه جرى استئناف فعاليات مقارئ الأعضاء لنشر تلاوة القرآن الكريم، تفعيلا للدور الدعوي والتعليمي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، والحرص على نشر صحيح التلاوة، وترسيخ قيم إتقان قراءة القرآن الكريم وفق أحكام التجويد.

وأكد أن المقارئ شهدت التزاما واضحا من الأئمة والأعضاء، وجرى تناول عدد من السور القرآنية بالتلاوة والتصحيح، مع الوقوف على أحكام التجويد وتصويب الأخطاء، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القرآني، وتعزيز الوعي الديني الوسطي، وغرس حب كتاب الله في النفوس.

ولفت إلى أنه جرى تنظيم ندوة علمية لتعزيز الوعي الديني والفكري، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي لنشر الوعي الصحيح، مشيرا إلى أن الندوة تناولت عددا من المحاور الهامة، من أبرزها بيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتأكيد على أهمية التمسك بالأخلاق الكريمة في التعاملات اليومية، إلى جانب التحذير من الأفكار المتطرفة وبيان خطرها على الفرد والمجتمع، مع إبراز دور العلم في بناء الوعي الصحيح وصيانة العقول، وتعزيز الانتماء الوطني.

وتابع أن الندوة تناولت كذلك آليات العمل على بناء شخصية متوازنة قائمة على الفهم الصحيح للدين واحترام الآخر، ونبذ التعصب بكل صوره، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.