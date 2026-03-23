الكرملين: الضربات قرب بوشهر تنطوي على خطر بالغ ولها عواقب وخيمة

قال المتحدث باسم ‌الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الضربات الأمريكية ⁠الإسرائيلية قرب محطة بوشهر النووية في إيران تنطوي على خطر بالغ، وإن ‌موسكو ⁠نقلت تلك المخاوف للجانب الأمريكي.

وأضاف أن مثل ⁠تلك الضربات يمكن أن يكون ⁠لها عواقب وخيمة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

عند السابعة مساء الثلاثاء بتوقيت طهران، سقط مقذوف في محيط محطة بوشهر النووية، أول منشأة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في إيران والشرق الأوسط، في حادثة تعيد تسليط الضوء على حساسية استهداف البنى التحتية النووية، خاصة في أوقات احتدام الصراعات.

ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبلغت إيران بالواقعة، مؤكدة أن المنشأة لم تتعرض لأي أضرار وأن الحادث لم يُسفر عن إصابات بشرية.

في المقابل، أفادت مؤسسة "روس آتوم" الروسية بأن المقذوف سقط قرب مبنى القياسات وعلى مقربة مباشرة من وحدة التشغيل العاملة.