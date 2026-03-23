تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية مع تضاؤل ​​الآمال في إنهاء قريب للحرب في إيران

تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي بددت الآمال في إنهاء قريب للحرب في إيران.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني، في تداولات منتصف اليوم، بنسبة 5ر3% ليصل إلى 75ر51511 نقطة.

وتراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 5ر2% ليصل إلى 50ر32722 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 7ر0 % ليصل إلى 90ر8365 نقطة.

وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5ر6% ليصل إلى 77ر5404 نقطة.

وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 4% ليصل إلى 23ر24279 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 7ر3% ليصل إلى 62ر3811 نقطة.

وحذر ترامب، مطلع الأسبوع، من أن الولايات المتحدة ستدمر محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة، ما دفع إيران إلى التلويح بأنها سترد على أي هجوم من هذا القبيل بهجمات على منشآت الطاقة والبنية التحتية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

وقالت المحللة في بنك ميزوهو بسنغافورة، نج جينج وين، إن "إنذار ترامب وتحذيرات إيران الانتقامية يشيران إلى اتساع نطاق الصراع، ما يبقي اضطرابات الطاقة وتقلبات الأسواق مرتفعة دون وجود مخرج واضح في الأفق".

وتراجعت مؤشرات بورصة "وول ستريت" الأمريكية، الجمعة الماضي، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 01ر100 نقطة، أي بنسبة 55ر1 %، ليصل إلى 48ر6506 نقطة، لينهي بذلك أسبوعه الرابع على التوالي من الخسائر، وهي أطول سلسلة خسائر له منذ عام.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 96ر443 نقطة، أي بنسبة 1%، ليصل إلى 47ر45577 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بواقع 08ر443 نقطة، أي بنسبة 2 %، ليصل إلى 61ر21647 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 76ر1 دولار ليصل إلى 99ر99 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 15ر1 دولار ليصل إلى 34ر113 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاثنين، مقابل الين الياباني، ليصل إلى 53ر159 ين ياباني من 22ر159 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1526ر1 دولار من 1571ر1 دولار.