الصين ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية منذ بدء حرب إيران

تدخلت الصين للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار ‌الوقود، إذ رفعت الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل في أسواق التجزئة بنحو نصف الزيادة ⁠المتوقعة.

وقالت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، وهي الهيئة الحكومية المسئولة عن التخطيط، اليوم الاثنين، إنها سترفع الحد الأقصى لأسعار التجزئة للبنزين والديزل بمقدار 1160 ‌يوانا (167.93 ⁠دولار) للطن، و1115 يوانا للطن على التوالي، اعتبارا من منتصف ليل الاثنين.

وبموجب ⁠آلية التسعير الحالية، كان من المقرر أن ترتفع أسعار ⁠البنزين والديزل بمقدار 2205 يوان للطن، ⁠و2120 يوانا للطن على التوالي، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وتوقعت بنوك عالمية كبرى ومحللون ارتفاع أسعار النفط وسط استمرار الحرب في المنطقة، وعدلت كبريات شركات الوساطة المالية توقعاتها لمتوسط سعر الخام لعام 2026 مع استمرار الحرب في المنطقة، والتي تسببت بارتفاع أسعار النفط بأكثر من 50% هذا الشهر.

ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت لعام 2026 من 77 دولارا للبرميل إلى 85 دولارا، وأرجع هذا إلى طول أمد اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز وزيادة المخزونات الاستراتيجية، ما يؤدي إلى نقص المعروض في السوق.

وفي الوقت نفسه، توقع جيه.بي مورجان أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2026، وأن يتراجع إلى 80 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت «بتدمير» محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تعد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل في غضون 48 ساعة، وذلك بعد يوم واحد فقط من حديثه عن «إنهاء» الحرب، التي دخلت أسبوعها الرابع.

بينما حذر الحرس الثوري الإيراني في بيان الاثنين، من استهداف محطات الكهرباء في إيران، متوعدا باستهداف محطات الكهرباء التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك محطات الكهرباء في دول المنطقة، إضافة إلى البنى التحتية الاقتصادية والصناعية وقطاع الطاقة، التي يملك الأمريكيون حصصاً فيها، على حد قوله.

من جهته، قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم الاثنين، إن الأزمة في الشرق الأوسط «شديدة للغاية» وأسوأ من الصدمتين النفطيتين في السبعينيات مجتمعتين. واستقرت أسعار النفط إلى حد كبير اليوم الاثنين بعد تقلبات واسعة في وقت سابق من التداولات.