سفينتان هنديتان أخريان تحملان غاز البترول المسال تسيران عبر مضيق هرمز

تظهر بيانات تعقب السفن أن سفينتين أخريين ترفعان علم الهند تحملان غاز البترول المسال تشقان طريقهما عبر مضيق هرمز، متبعتين طريقا سلكته سفن أخرى وافقت عليه إيران والذي قريب للغاية من ساحل البلاد.

وتوضح البيانات أن ناقلتي الغاز الكبيرتين للغاية اللتين ترفعان علم الهند، جاج فاسانت وباين جاز، تتجهان شمالا من ساحل الإمارات العربية المتحدة باتجاه جزيرتي قشم ولارك الإيرانيتين في وقت مبكر من اليوم الاثنين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت السفينتان إلى الملكية الهندية من خلال أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بهما بدلا من الوجهة، وهو إجراء احترازي تتبعه السفن الأخرى التي تقوم بالعبور ولكن من المرجح أن يتوجها إلى الهند، التي تواجه نقصا حادا في غاز البترول المسال وتجري محادثات مع طهران لتأمين شحنات الوقود المستخدم في الأساس كغاز للطهي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري عبرت سفينتان أخريان ترفعان العلم الهندي وتحملان غاز البترول المسال.

ويستغرق العبور من مضيق هرمز ما يصل إلى 14 ساعة. وفي حال واصلت السفينتان مسارهما دون عرقلة، فمن المرجح أن يصلان إلى الجانب الآخر من المضيق في خليج عمان بحلول مساء اليوم الاثنين.