«ميكروفون» يفضح وزيرا بريطانيا ويضعه في حرج

نسى وزير الصحة الويلزي في بريطانيا، فاون جثينج، مكروفون هاتفه مفتوحا بعد خروجه من لقاء زوم مع البرلمان الويلزي، ليسمعه جميع الأعضاء وهو يسب إحدى العضوات بقوله "What the fuck".

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن سباب الوزير كان يعني به عضوة حزب العمال ذي الأغلبية راث بون، وذلك بسبب كثرة أسئلتها في المؤتمر.

وفي محاولة للتشويش على الخطأ، بدأت رئيسة البرلمان ألن جونز، التحدث عاليا، ولكن الوزير استمر في سبابه، فقامت بالنداء عليه مطالبة بإغلاقه المكروفون، فلم يسمع لتنادي بصوت أعلى قبل أن يتم قطع اللقاء.

وقام أعضاء البرلمان بوضع إشارات الضحك والتفاجىء بالتفاعل على زوم بعد عبارة الوزير.

We have the first great Parliamentary Zoom disaster, courtesy of @vaughangething in the Welsh Assembly pic.twitter.com/bqa9rCxj6s