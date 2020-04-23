«ميكروفون» يفضح وزيرا بريطانيا ويضعه في حرج

نسى وزير الصحة الويلزي في بريطانيا، فاون جثينج، مكروفون هاتفه مفتوحا بعد خروجه من لقاء زوم مع البرلمان الويلزي، ليسمعه جميع الأعضاء وهو يسب إحدى العضوات بقوله "What the fuck".

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن سباب الوزير كان يعني به عضوة حزب العمال ذي الأغلبية راث بون، وذلك بسبب كثرة أسئلتها في المؤتمر.

وفي محاولة للتشويش على الخطأ، بدأت رئيسة البرلمان ألن جونز، التحدث عاليا، ولكن الوزير استمر في سبابه، فقامت بالنداء عليه مطالبة بإغلاقه المكروفون، فلم يسمع لتنادي بصوت أعلى قبل أن يتم قطع اللقاء.

وقام أعضاء البرلمان بوضع إشارات الضحك والتفاجىء بالتفاعل على زوم بعد عبارة الوزير.

We have the first great Parliamentary Zoom disaster, courtesy of @vaughangething in the Welsh Assembly pic.twitter.com/bqa9rCxj6s — Alain Tolhurst (@Alain_Tolhurst) April 22, 2020

وطالب حزب بلايد سمرو، الوزير، بالاستقالة بسبب عبارته.

كان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، القائم بأعمال رئيس الوزراء لحين تشافي بوريس جونسون، انتقد الوزير الويلزي جثينج، على فشله في تحقيق الهدف الخاص بتحليلات كورونا وسماه بالاسم، ما أثار غضب الوزراء الويلزيين وكان ذلك قبل واقعة السباب الخاطئ بساعات.

وبالأمس الأربعاء، عقد البرلمان الويلزي أول مؤتمراته الهجينة مع الوزراء، بحيث هناك من يحضرون البرلمان ومن يتابعون عبر تطبيق زوم.

وفي ذلك المؤتمر، انتقدت عضوة حزب العمال جوليا أليوت، وزير الثقافة الويلزي أوليفار دايدن، لعدم توفيره البنية التحتية لمكالمات الفيديو للطلاب بالمدارس وبمجرد استطرادها في الحديث انقطع الاتصال لديها.

عادت العضوة ثانية وسخرت من الواقعة إذ انقطع اتصالها وهي تتحدث عن سوء الاتصال أصلا وقبل إنهاء عبارتها عاد الاتصال بالانقطاع ليتعرض وزير الثقافة لموقف محرج.