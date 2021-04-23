أكدت الراقصة صوفينار، رفضها طلب مديرها في بداية حياتها الاشتراك في أعمال منافية للأداب، مضيفة أنها لا تعمل بحفلات خاصة.



وقالت خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، إنها لم تهتم بما سيقال عليها بعد أن تمتهن الرقص بسبب حبها الشديد له، ذاكرة أنها تدربت على الباليه في صغرها، لكنها تفضل الرقص الشرقي أكثر.



وأضافت أنها تبلغ من العمر 37 عامًا، وتريد أن ترتبط بشاب في عمرها، موكدة أنها تفضل الحب عن المال.



وأكدت أنها تعرضت لواقعة رفع أسلحة بيضاء عليها في أحد الأفراح التي رقصت فيها بمحافظة بورسعيد، موضحة أنها كانت آخر فقرة في الفرح الذي استمر من الثانية صباحًا وحتى الثامنة صباحًا، ما جعلها تتأخر وتطلب المغادرة، إلا أنهم منعوها من ذلك.





