 مصرع مسن وطفل وإصابة شاب إثر تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل بالواحات البحرية - بوابة الشروق
الأحد 23 أبريل 2023 1:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

مصرع مسن وطفل وإصابة شاب إثر تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل بالواحات البحرية

محمود عبدالسلام
نشر في: الأحد 23 أبريل 2023 - 1:42 م | آخر تحديث: الأحد 23 أبريل 2023 - 1:42 م

لقى مسن وطفل مصرعهما، بينما أصيب شاب، إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وموتوسيكل بمدخل قرية العجوز بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين ومصاب بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام سيارة ملاكى وموتوسيكل، مما أسفر عن وفاة الطفل "ماجد ع." 10 سنوات، و"عبدالجليل ع." 67 سنة، وإصابة "أحمد د." 22 سنة، ونقلت الجثث إلى ثلاجة مستشفى الواحات البحرية تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك