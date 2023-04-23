مصرع مسن وطفل وإصابة شاب إثر تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل بالواحات البحرية

لقى مسن وطفل مصرعهما، بينما أصيب شاب، إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وموتوسيكل بمدخل قرية العجوز بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين ومصاب بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام سيارة ملاكى وموتوسيكل، مما أسفر عن وفاة الطفل "ماجد ع." 10 سنوات، و"عبدالجليل ع." 67 سنة، وإصابة "أحمد د." 22 سنة، ونقلت الجثث إلى ثلاجة مستشفى الواحات البحرية تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.