 أبو عبيدة: طوفان الأقصى جردت الاحتلال من كل مساحيق تجميله التي خدع بها العالم لعقود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو عبيدة: طوفان الأقصى جردت الاحتلال من كل مساحيق تجميله التي خدع بها العالم لعقود

الوكالة الألمانية
الوكالة الألمانية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 4:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 4:48 م

قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن «الاحتلال سعى عبر عقود من الزمن لعزل القضية الفلسطينية، والاستفراد بالقدس والأقصى؛ لحسم الصراع وتهويد أحد أقدس مقدسات المسلمين».

وأضاف خلال كلمة مصورة بثتها فضائية «الجزيرة»، مساء الثلاثاء، أن «طوفان الأقصى قلب الطاولة على العدو، وتحول إلى طوفان رفض ومقاومة له».

وأشار إلى أن «طوفان الأقصى تحول إلى طوفان غضب وكراهية عالمية للاحتلال المجرم النازي؛ الذي ظهر على حقيقته متجردا من كل مساحيق تجميله التي خدع بها العالم لعقود».

ولفت إلى أن «عين العدو على غزة، والعين الأخرى على ردود فعل العالم»، معربًا عن «تقديره لكل جهد عسكري وشعبي انضم إلى طوفان الأقصى، وكان سببا في إيلام العدو وفضحه».


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