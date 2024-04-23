أبو عبيدة لعائلات المحتجزين الإسرائيليين: هذا الوقت حرج وخطير

قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن «الاحتلال الإسرائيلي يريد كسب المزيد من الوقت، لعله يطيل أمد الحرب لشعوره بالعجز والفشل الاستراتيجي».

أضاف خلال كلمة مصورة بثتها فضائية «الجزيرة»، مساء الثلاثاء، أن «عائلات الأسرى ستدرك بعد فوات الأوان أن حكومتهم الفاشية ارتكبت بحقهم كارثة ومأساة؛ ستظل حاضرة لوقت طويل، ويعانون منها بعد إنهاء نتنياهو مناوراته السياسية وألاعيبه البائسة».

وأكمل: «الكرة الآن في ملعب جمهور العدو في وقت حرج وضيق وخطير، فنحن عودناكم أننا الأكثر مصداقية ووضوحا من حكوماتكم وإن غدا لناظره لقريب».

وأشار إلى أن «ما يسمى بالضغط العسكري في مفهوم نتنياهو وأركان حربه، يعني المزيد من سفك الدماء والإبادة لشعب فلسطين».

وأكد أن «هذا المفهوم لن يدفع المقاومة سوى للثبات على مواقفها؛ لأن فاتورة الدماء التي دفعها الشعب الفلسطيني لن يكون مقابلها سوى انتزاع حقوقه وشروط مقاومته العادلة».