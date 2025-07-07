بلدية مدينة جباليا في غزة: السكان على شفا العطش

قالت بلدية جباليا النزلة في غزة، إن «السكان في مدينة جباليا على شفا حفرة من العطش؛ نتيجة لعدم توافر المياه، تزامنًا مع تكدس أعداد النازحين، ما يزيد من الحاجة للمياه وبالتالي تعمق الأزمة القائمة».

ونوهت البلدية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، أنها تواجه صعوبات كبيرة في توفير المياه بأنواعها للمواطنين؛ بسبب انقطاع السولار، وتعذر نقل مولدات التشغيل للآبار والغواطس نتيجة لأوامر الإخلاء، إضافة إلى تعطل عدد من تلك المولدات جراء القصف المستمر.

وأشارت إلى أن «المياه الموجودة لا تفي بالغرض المطلوب لسد حاجات الناس، غير أنها ملوثة بحُكم انقطاع أدوات الفلترة والتعقيم والكلورة».

وحذرت من تسبب تلوث المياه بالأمراض المختلفة كالإسهال، وخصوصًا الأمراض المُعدية كالكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد الوبائي وغيرها، ما يعني تفشي الأمراض وصعوبة السيطرة عليها.

وطالبت البلدية بالضغط لإنهاء الحرب فورًا وإدخال الأدوات والمعدات اللازمة للعمل، ودعم طواقهما والسماح لها بتأدية مهامها دون التعرض للخطر والاستهداف.

ودعت البلدية جميع المعنيين بالتدخل لإدخال الأدوات والمعدات اللازمة لتنقية وفلترة المياه؛ للحد من الأمراض الناجمة على طريق مكافحة الكارثة التي ضربت مناحي الحياة كافة في قطاع غزة.