التقى مشايخ من الجاليات الإسلامية في فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وبريطانيا، اليوم الاثنين، برئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوج في تل أبيب.

وتزامنت الزيارة مع استمرار حرب الإبادة في غزة، وتدمير الاحتلال للمساجد واستباحة المسجد الأقصى اليومية من المستوطنين.

ونشر هرتسوج، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مقطع فيديو للإمام المثير للجدل حسن شلغومي، والذي قال موجهًا حديثه للرئيس الإسرائيلي: «أنتم تمثلون عالم الأخوة، عالم الإنسانية، عالم المحبة، عالم الديمقراطية، عالم الحرية».

وثمن رئيس دولة الاحتلال لقاءه مع الأئمة من جميع أنحاء أوروبا، قائلًا إنهم «يقفون بشجاعة ضد التطرف، ويدافعون عن التعايش والشراكة بين الأديان»، بحسب تدوينته.

وأضاف: «نعيش هنا في إسرائيل، مسلمين ويهودًا، جنبًا إلى جنب مع أشخاص من جميع الأديان، وسنشهد جميعًا أيامًا أفضل مع عودة رهائننا إلى الوطن، ونهاية الصراعات والمعاناة في منطقتنا»، وفقًا لوصفه.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 202 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.

