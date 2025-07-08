اليابان وبريطانيا وإيطاليا تفتح الباب أمام انضمام السعودية لبرنامج مقاتلات الجيل القادم

قالت مصادر مطلعة، إن اليابان وبريطانيا وإيطاليا متوافقة ضمنيا على إمكانية السماح بانضمام السعودية إلى برنامجها المشترك لتطوير مقاتلة الجيل القادم، غير أن ذلك لن يتحقق إلا بعد أن يكون المشروع، الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات، قد تقدم بشكل ملموس، وبعد أن يتمكن الشركاء من معالجة جميع النقاط العالقة، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بتقاسم التكنولوجيا.

ويعني ذلك أن الرياض، وأي شركاء محتملين آخرين في المستقبل، لن يتمكنوا على الأرجح من الانضمام إلى برنامج القتال الجوي العالمي، إلا بعد توقيع المنظمة الحكومية الدولية المشرفة عليه، والكيان المشترك إيجوينج الخاص بتصنيعه المقاتلة أول عقد دولي بينهما، وهو أمر متوقع بحلول نهاية هذا العام، وفقا لما ذكرته صحيفة جابان تايمز.

وتأسست المنظمة الحكومية الدولية لبرنامج المقاتلة، والتي افتتحت مقرها أمس الاثنين في مدينة ريدينج الإنجليزية، العام الماضي بمبادرة من الحكومات الثلاث، لتتولى إدارة المشروع، أما الكيان الصناعي المشترك إيجوينج، الذي يضم شركة بي إيه إي سيستمز البريطانية، وشركة ليوناردو الإيطالية، وشركة جابان إنداستريال انهانسمينت، فقد أطلق الشهر الماضي وسيتولى مسئولية تصميم وتطوير المقاتلة.