أثنى النجم الفرنسي السابق كلود ماكيليلي على الموهبة الصاعدة لبرشلونة، لامين يامال، مشيدًا بإمكاناته الاستثنائية، ومؤكدًا أن اللاعب الشاب مرشح قوي لحصد عدة كرات ذهبية مستقبلاً، لكنه يرى أن جائزة هذا العام يجب أن تذهب إلى عثمان ديمبيلي.

وفي تصريحات لبرنامج "الشيرينجيتو"، قال ماكيليلي: "لو كنت صاحب القرار، لأعطيت الكرة الذهبية هذا العام لديمبيلي، أما لامين يامال، فيجب أن نمنحه الوقت، فهو بحاجة للاستمتاع بكرة القدم وتطوير موهبته، لأنه سيفوز بأكثر من كرة ذهبية في المستقبل".

وأضاف نجم ريال مدريد وسيلتا فيجو السابق: "لامين يامال لا يزال طفلًا، يجب أن نتركه يعيش لعبته بحرية دون ضغوط. لديه موهبة فريدة ويستحق أن ينمو بهدوء".

ورغم عدم مشاركته في كأس العالم للأندية بسبب غياب برشلونة عن البطولة، يظل لامين يامال، البالغ من العمر 17 عامًا، أحد أبرز الأسماء التي تتردد بقوة في سباق الكرة الذهبية، بفضل الموسم المميز الذي قدمه.

وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن قيمة لامين يامال السوقية وصلت إلى 200 مليون يورو، في دلالة واضحة على حجم التوقعات المرتفعة بشأن مستقبله.

وفي حال تُوّج بالجائزة هذا العام بعد بلوغه عامه الـ18، فسيصبح أصغر لاعب في التاريخ يُتوج بالكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" منذ عام 1956.