أعمال عالمية لمواهب السوزوكي على المسرح الكبير بالأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بفصول السوزوكي، تدريب كل من الدكتور فوزي إبراهيم ونهاد جمال الدين، وذلك في الثامنة مساء الخميس 10 يوليو على المسرح الكبير، ضمن خطط الثقافة المصرية لدعم وتشجيع النشء.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالميين منها افتتاحية كونشرتو - الكونشيرتو الثاني لـ فيفالدي، الفلاح السعيد لـ روبرت شومان، رقصة ألمانية لـ ديتير سدروف، المينويت لـ لودفيج فان بيتهوفن، الكونشرتو الخامس لـ سايتس، الميوزيت - مينويت وبوريه لـ يوهان سباستيان باخ، السوناتا الثالثة لـ هاندل، لا فوليا لـ كوريلي، هموريسك لـ دفورجاك وغيرها، بالإضافة لمختارات من التراث الموسيقى الغربي، ومن أداء معتز علاء الدين، فريدة محمد، لوجين أيمن، مريم كريم، يحيى حسن، لوسيندا جورج، كارمن أحمد، جونير وجيه، رفيف حسن، سيريل إيهاب، هايدي الأنصاري، ملك هشام، صوفيا حسام، جودي فرغلي، كنزي سارو، هنا هاني، جويس أسعد، كنزى حمدي، ماريا أسعد، أحمد القاضي، كاميليا الكفراوي، لارا حسام، مايا كريم، ياسين حسن، أنس السيد، ياسين غنيم، شادي محمد، نور تيمور.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، الباليه والكلاكيت.

كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم.