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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق مبنى سنترال رمسيس بالقاهرة، فيما تجري القوات الأمنية عمليات تبريد لآثار الحريق.

وأنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة مجموعة من الموظفين المحاصرين أعلى سطح مبنى سنترال رمسيس بعد أن فروا من ألسنة النيران.

وقال مصدر أمني إن الموظفين بالطوابق العلوية والتي تعلو الحريق استطاع عدد منهم النزول قبل أن تشتد النيران ولكن البعض علق بالطوابق العلوية فلجأوا للصعود إلى سطح المبنى للهرب من النيران.

وأضاف المصدر أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ الموظفين العالقين أعلى المبنى عن طريق استخدام السلالم الهيدروليكة الخاصة بالحماية المدنية، مؤكدا على استمرار القوات الأمنية في محاصرة ألسنة اللهب ومحاولة السيطرة على الحريق.

وصل اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة لموقع حريق سنترال رمسيس لمتابعة عمليات الإخماد التي تقوم بها الحماية المدنية والتأكد من التعامل الأمني.

عطل مؤقت



تسبب حريق سنترال رمسيس بالقاهرة في عطل مؤقت لخدمات الإنترنت ببعض المناطق في العاصمة.

وشب حريق هائل بستنرال رمسيس بالقاهرة وتصاعدت الأدخنة الكثيفة الداكنة وألسنة النيران من داخل المبنى وسط محاولات من الحماية المدنية للسيطرة عليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أمن سنترال رمسيس بنشوب حريق هائل داخل السنترال.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية بخمس عربات إطفاء مدعومة بسيارات إسعاف لمحاولة السيطرة على النيران واخمادها ومنع امتدادها للمباني المجاورة.