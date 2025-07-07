صحة غزة: 470 شهيدا وإصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الاثنين، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 105 شهداء، و365 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 57 ألفًا و523 شهيدًا، و136 ألفًا و617 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 6964 شهيدًا، و24 ألفًا و576 إصابة.

وذكرت أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية، بلغت 7 شهداء، وأكثر من 74 إصابة.

ولفتت إلى ارتفاع إجمالي شهداء «لقمة العيش» ممن وصلوا المستشفيات إلى 758 شهيدًا، وأكثر من 5005 إصابات.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.