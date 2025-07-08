تشيلسي يواجه فلومينينسي في نصف نهائي مونديال الأندية

يواصل فريق تشيلسي الإنجليزي رحلته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يواجه مساء الثلاثاء نظيره فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي، على أرض ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك، وسط تحديات كبيرة فرضتها الغيابات في صفوف الفريق اللندني.

ويخوض تشيلسي المواجهة المرتقبة بطموحات مواصلة نتائجه الإيجابية التي اختتم بها موسمه الماضي، إذ حصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي، وضمن مقعدًا في دوري أبطال أوروبا بعد حلوله رابعًا في البريميرليج. كما حقق "البلوز" ثمانية انتصارات في آخر عشر مواجهات رسمية، مما يعزز آمال جماهيره في تحقيق لقب عالمي هذه المرة.

وعلى الرغم من البداية الجيدة في البطولة، إذ أقصى لوس أنجلوس الأمريكي والترجي التونسي، ثم اجتاز بنفيكا وبالميراس، إلا أن تشيلسي تلقى خسارة مفاجئة في دور المجموعات أمام فلامنجو، ما كشف بعض نقاط ضعفه، خصوصًا على مستوى الانضباط الدفاعي.

ويغيب عن تشكيلة المدرب إنزو ماريسكا الثنائي ليام ديلاب وليفي كولويل بسبب تراكم البطاقات، مما يفرض تحديًا إضافيًا على الطاقم الفني.

لكن النادي دعم صفوفه مؤخرًا بعدة تعاقدات، أبرزها المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، والموهوب إستيفاو من بالميراس، إضافة إلى الجناح الإنجليزي جيمي جيتينز من دورتموند.

في خط الهجوم، يعوّل ماريسكا على الشاب كول بالمر الذي سجل أول أهدافه في البطولة خلال مواجهة بالميراس، حيث شارك هذه المرة في مركز الجناح الأيسر، وهو مركز غير معتاد بالنسبة له، لكنه أثبت مرونة فنية نالت استحسان الجهاز الفني.

من جهته، يدخل فلومينينسي اللقاء مدفوعًا بروح معنوية عالية بعد التغلب على الهلال السعودي في ربع النهائي بنتيجة 2-1، وذلك بعد أن تجاوز إنتر ميلان الإيطالي في دور الـ16.

ويغيب عن الفريق البرازيلي اثنان من أبرز لاعبيه هما المهاجم مارتينيلي – صاحب هدف التقدم أمام الهلال – وزميله الأرجنتيني خوان فرييتيس بسبب الإيقاف.

ويتميّز الفريق البرازيلي بتنظيمه الدفاعي وصلابة خطه الخلفي، بقيادة المخضرم تياجو سيلفا (40 عامًا)، الذي يقود الدفاع بخبرة كبيرة.

وأشاد المدرب ريناتو جاوتشو بمستوى فريقه، قائلاً: "نحن قد نكون الطرف الأضعف ماديًا، لكن في أرض الملعب الأمور تحسم بين 11 لاعبًا و11 آخرين. لقد أظهرنا شخصية قوية، وسنذهب إلى نيويورك لانتزاع بطاقة التأهل التي نستحقها".

رغم أن فلومينينسي خاض موسمًا صعبًا محليًا، إذ عانى في مراكز متأخرة بالدوري البرازيلي، إلا أن الفريق قلب التوقعات في البطولة العالمية، ويأمل في بلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وتحدد هذه المواجهة هوية الطرف الأول في المباراة النهائية، التي تُقام يوم الجمعة المقبلة، حيث يلتقي الفائز مع المنتصر من صدام القمة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.