المبعوث الأمريكي للبنان: راض عن رد الحكومة على مقترح نزع سلاح حزب الله

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان، توماس باراك، اليوم الاثنين، إنه "راض للغاية" عن رد الحكومة اللبنانية على مقترح أمريكي بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله، الذي أشار في الأيام القليلة الماضية إلى أنه لن يتخلى عن كل أسلحته.

وأضاف باراك، للصحفيين بعد لقائه بالرئيس اللبناني جوزاف عون: "ما قدمته لنا الحكومة في فترة وجيزة جدا كان شيئا مذهلا، أنا راض للغاية عن الرد"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقدم فريق الرئيس اللبناني للمبعوث الأمريكي ردا من سبع صفحات على المقترح الذي قدمه في 19 يونيو.

وفي وقت سابق، قال باراك، خلال مؤتمر بعد لقائه عون: "يجب أن يرى الحزب أن هناك مستقبلًا له، ويجب أن يؤمن بأن مساره الحالي لن يحقق النجاح المنشود".

وأوضح أن "الأمر ليس مرتبطًا بإيران، بل يتعلق بلبنان وحده. المشكلة الأساسية هي أنكم كلبنانيين لم تتوصلوا بعد إلى اتفاق داخلي".