مصادر تبرز ملامح المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة

أفادت ‌‏مصادر لقناة الحدث، بأن المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن بإطلاق سراح أسرى إسرائيليين "أحياء وجثامين" خلال ٤٨ ساعة من بدء التنفيذ.

وأضافت المصادر، اليوم الاثنين، أن عملية وقف النار في غزة تبدأ فور تنفيذ بنود المقترح المقدم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار يمتد لـ٦٠ يوما أو حتى انتهاء المفاوضات.

وأشارت ألى أن مقترح ترمب يشمل ضمانة شخصية للتفاوض ووقف إطلاق النار، كما يتضمن كذلك التفاوض حول تعريف حماس ونزع السلاح.

وأوضحت ‌‏مصادر الحدث كذلك، أن مقترح ترامب يضمن تدفق مفتوح للمساعدات إلى غزة.

ومساء الأحد، قالت حركة حماس إنها تلقت عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضافت: «نرحب بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا، وتؤكد أنها جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين تستلم عملها فورا».

وتابعت: «يجب ضمان التزام العدو بشكل معلن وصريح بما سيتم الاتفاق عليه حتى لا تتكرر التجارب السابقة بالوصول إلى اتفاقات ويرفضها أو ينقلب عليها، وكان آخرها الاتفاق الذي قدمه الوسطاء للحركة بناءً على مقترح أمريكي ووافقت عليه الحركة في القاهرة بتاريخ 18/8/2025م ولم يرد عليه الاحتلال حتى اللحظة، بل واستمر في مجازره وتطهيره العرقي».

ولفتت الحركة إلى أنها في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات الشعب الفلسطيني.