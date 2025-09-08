إسرائيل تشن 8 غارات شرق لبنان بزعم استهداف مواقع لحزب الله

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، 8 غارات جوية على أطراف منطقة الهرمل وبلدة اللبوة شرق لبنان.

وقالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سبع غارات على أطراف منطقة الهرمل.

وأكدت لاحقا، أن الجيش الإسرائيلي شن غارة أخرى على أطراف بلدة اللبوة.

ومقرا بخرقه اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه أغار على عدة مواقع للحزب في منطقة البقاع في لبنان، "بينها معسكرات لقوة الرضوان، استخدمت لتخزين وسائل قتالية".

وزعم أن الحزب "استخدم المعسكرات لإجراء تدريبات، بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

واعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي "تخزين الوسائل القتالية وإجراء التدريبات العسكرية انتهاكًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وبشكل تهديدا على دولة إسرائيل".

وحتى الساعة 11:15 (ت.ج)، لم يصدر تعقيب من "حزب الله" أو الحكومة اللبنانية بشأن الغارات الإسرائيلية.

وفي أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألف آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله وإسرائيل، خرقته الأخيرة أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 262 قتيلا و608 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍ للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.