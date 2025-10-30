نتنياهو: السيطرة في غزة ستبقى بيد إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، "أن السيطرة في غزة ستبقى بيد إسرائيل ونعمل على عدم تشكيل القطاع أي تهديد لبلاده".

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الخميس، أوضح من خلالها أنه التقى بمسؤولين أمريكيين بارزين في مركز التنسيق المدني العسكري"، بحسب وكالة "معا"ً الفلسطينية..

وأوضح أنه "نعمل معا على خطة تضمن عدم تشكيل غزة أي تهديد لإسرائيل، وستبقى السيطرة بأيدينا، وهذا مبدأ لن يتغير"،

وشدد على أن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة يشكل رصيدا استراتيجيا من الدرجة الأولى".

وجدد التأكيد على أن "إسرائيل ستقوم بنزع سلاح حماس ونزع السلاح من غزة مع الحفاظ على أمننا بشكل كامل وحفاظ إسرائيل على حرية عملها".