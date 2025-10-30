رئيس وزراء الكويت يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة إنجاز المتحف الكبير: صرح يليق بمكانة مصر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، والوفد المرافق في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، عن تهنئته للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إنجاز مشروع المتحف المصري الكبير، الذي يمثل صرحاً ثقافياً كبيراً يليق بمكانة مصر الحضارية، ويأتي تجسيداً لما تشهده من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات.

وثمّن الجهود المقدّرة والعمل الدؤوب اللذين تقوم بهما جمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة، لحفظ أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا تضامن دولة الكويت وتطابق رؤاها مع الأشقاء في هذا الصدد، واستعدادها للتنسيق والتشاور لمجابهة أي تحديات مستقبلية.

وأكد عمق العلاقات الأخوية المتينة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، والحرص على دفعها إلى آفاق أرحب، وتعزيز الشراكة والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويحقق تطلعات القيادتين الحكيمتين نحو مزيد من التكامل والعمل المشترك.

ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يعرب عن تهنئته للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إنجاز مشروع المتحف المصري الكبير الذي يمثل صرحا ثقافياً كبيراً يليق بمكانة مصر الحضارية ويأتي تجسيداً لما تشهده من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات#كونا #الكويت pic.twitter.com/bMLQLSdUmB — كونا KUNA (@kuna_ar) October 30, 2025

وتتجه أنظار العالم، إلى مصر خلال الأيام القادمة، وبالتحديد يوم السبت 1 نوفمبر المقبل، وذلك لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك في احتفالية ضخمة يحضرها زعماء وملوك ورؤساء العالم، حيث تستضيف مصر 40 رئيسا وملكا ورئيس حكومة.

المتحف المصري الكبير أكبر متحف أثري في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة، ويضم آلاف القطع الأثرية النادرة، ومن بينها كنوز الملك توت عنخ آمون التي تعرض بالكامل لأول مرة في مكان واحد.