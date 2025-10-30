هاسلبانك: صلاح لم يعد «النجم الأوحد» في ليفربول

يرى النجم الهولندي السابق جيمي فلويد هاسلبانك أن الدولي المصري محمد صلاح يعيش حالة من الإحباط في ظل تراجع أداء ليفربول هذا الموسم، مؤكدًا أن اللاعب لم يعد يحتفظ بمكانته السابقة كـ"النجم الأوحد" داخل الفريق.

وسجل صلاح هدفه الأول منذ أكثر من شهر في الخسارة أمام برينتفورد، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف فقط في 13 مباراة هذا الموسم، وهي حصيلة بعيدة عن أرقامه المميزة في الموسم الماضي، حين أحرز 34 هدفًا وقدم 23 تمريرة حاسمة في 52 مباراة، وقاد فريقه للتتويج بلقب الدوري في الموسم الأول للمدرب آرني سلوت، الذي كافأه حينها بتجديد عقده تقديرًا لتألقه اللافت.

لكن موسم 2025-2026 لم يسر على نفس الوتيرة، إذ يعاني "الريدز" من تراجع واضح في النتائج والأداء، بعد تلقيهم أربع هزائم متتالية في الدوري، قبل أن يودعوا كأس الرابطة الإنجليزية عقب خسارتهم الثقيلة أمام كريستال بالاس بثلاثية نظيفة على ملعب أنفيلد.

وقال هاسلبانك خلال تحليله عبر قناة سكاي سبورتس:" سلوت ما زال يبحث عن التشكيلة المثالية، فالفريق يمر بمرحلة إعادة بناء بعد تغييرات كبيرة، فان دايك ليس في أفضل حالاته، وكوناتي يقاتل لكنه غير مستقر، وكيركيز لم يتأقلم بعد، أما برادلي فلا يزال صغيرًا ولا يمكن تحميله مسؤولية القيادة".

وأضاف مهاجم تشيلسي السابق:" في وسط الملعب هناك اعتماد أكبر على صانع ألعاب حقيقي (رقم 10)، ما يفرض تغييرًا في أسلوب اللعب، هناك الكثير من الأمور التي لا تسير بالشكل الصحيح في ليفربول حاليًا".

وتابع:" صلاح يبدو متذمرًا بعض الشيء، أولًا لأنه لا يقدم الأداء الذي اعتاد عليه، وثانيًا لأنه لم يعد النجم الأوحد في الفريق، اللاعبون الجدد مثل هوجو إكيتيكي جاءوا ليحصلوا على أدوار أكبر ويبحثوا عن فرصهم بأنفسهم".

وأوضح النجم الهولندي:" في السابق، كان الجميع يمررون الكرة إلى صلاح عندما يكون في وضع مناسب، أما الآن فإكيتيكي يسعى لصنع الفارق بنفسه، وهذا طبيعي من لاعب جديد يريد إثبات نفسه في نادٍ كبير مثل ليفربول".

واختتم هاسلبانك حديثه قائلًا:" الوضع الحالي في ليفربول غير مريح، والمنظومة تحتاج إلى إعادة توازن، سلوت أمام تحدٍّ حقيقي لإعادة الانسجام للفريق، لكنه حتى الآن لم يجد الوصفة المناسبة".