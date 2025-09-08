الرئاسة الفلسطينية: نرفض أي استهداف للمدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين

جدّدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تأكيدها على موقفها الثابت في رفض وإدانة أي استهداف للمدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونبذ جميع أشكال العنف والارهاب أيا كان مصدره.

وأكدت الرئاسة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا )، أن "الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا بدون انهاء الاحتلال، ووقف أعمال الابادة الجماعية في قطاع غزة، وارهاب المستوطنين في الضفة، بما فيها القدس المحتلة".

وشددت على أن "نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الدولة المستقلة وذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الأمن والسلام للجميع، هو الكفيل بإنهاء دوامة العنف بالمنطقة".

ووفق الوكالة: "جاء ذلك على إثر ما جرى اليوم في القدس المحتلة".

وأسفرت عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان في شمال القدس عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين .