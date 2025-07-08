هيئة بحرية بريطانية: سفينة تعرضت لأضرار جسيمة بعد هجوم صاروخي من اليمن

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن سفينة تعرضت لأضرار جسيمة وفقدت كل قدرتها على الإبحار بعد تعرضها لهجوم بخمس قذائف صاروخية على بعد 51 ميلا بحريا (94 كيلومترا) إلى الغرب من ميناء الحديدة اليمني.

وفي وقت سابق، أكدت جماعة الحوثيين أنهم أغرقوا ناقلة بضائع قبالة السواحل اليمنية بعد هجوم بالصواريخ والزوارق المسيرة.

وأعلنت جماعة الحوثي مسئوليتها عن الحادث، مؤكدة السماح لطاقم الناقلة "ماجيك سيز" -التي ترفع علم ليبيريا- وعددهم 19 بالنزول منها بعد الاستهداف.

وشدد الحوثيون على أنهم "لن يترددو في استخدام القوة المناسبة لمنع أي سفينة تتعامل مع إسرائيل"، وأشاروا إلى السماح للطاقم بمغادرة السفينة.

وشنت جماعة الحوثي أكثر من 100 هجوم على سفن الشحن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، وقالت إن هجماتها تأتي تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب شبكة الشرق السعودية.