القومي للطفولة: نزع طفل العاشر من رمضان من أسرته ووضعه في دار رعاية متخصصة

كشف الدكتور صبري عثمان، مدير عام إدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تفاصيل تدخل المجلس في واقعة تأديب طفل على يد والده في شرفة منزلهما بمدينة العاشر من رمضان، والتي جرى توثيقها في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» إن التدخل جاء فور رصد الفيديو عبر وحدة التواصل الاجتماعي التابعة للخط، مشيرا إلى أن الرقم «16000» يعمل على مدار اليوم لتلقي بيانات الانتهاكات في سرية تامة.

وأضاف: «رصدنا فيديو طفل العاشر من رمضان، تواصلنا مع الصفحة التي نشرته لمعرفة العنوان بالتفصيل، ثم تواصلنا مع النيابة العامة، يجري التعامل مع البلاغ في أقل من ساعة».

وذكر أن مكتب النائب العام، أصدر النتائج سريعا، مضيفا: «قبل منتصف الليل، أُبلغنا بضبط الأب والأم، وهما معروضان على النيابة».

وأوضح أن التحقيقات مع الأسرة كشفت أن دافعهم كان ما اعتبروه «حق التأديب» مشيرا إلى أن المجتمع تربى على ثقافة الضرب، الذي لم يعد الوسيلة المثلى والتربية الإيجابية الصحيحة أو وسيلة التأديب.

وتحدث عن الإجراءات التي اتخذت ضد الأسرة، مشيرا إلى أن «الطفل سينزع من أسرته لفترة، ويوضع بإحدى دور الرعاية المتخصصة، وسيُقدم له الدعم النفسي وإعادة التأهيل».