 تعليق التداول بالبورصة المصرية اليوم بسبب أعطال الاتصالات الناتجة عن حريق سنترال رمسيس - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 يوليه 2025 10:25 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تعليق التداول بالبورصة المصرية اليوم بسبب أعطال الاتصالات الناتجة عن حريق سنترال رمسيس


نشر في: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 10:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 10:07 ص

أعلنت ادارة البورصة تعليق التداول بالبورصة اليوم، الثلاثاء الموافق ٨-يوليو-٢٠٢٥، بحسب بيان اليوم

وأضاف البيان أنه في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كل الأطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة أن تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كل أطراف منظومة التداول وحرصا من البورصة المصرية على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين، فقد تقرر تعليق جلسة التداول اليوم.

كان حريق هائل قد نشب بستنرال رمسيس بالقاهرة وتصاعدت الأدخنة الكثيفة الداكنة وألسنة النيران من داخل المبنى.

وتسبب حريق سنترال رمسيس بالقاهرة في عطل مؤقت لخدمات الإنترنت ببعض المناطق في العاصمة.

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