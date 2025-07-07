الرئيس الصومالي: مصر شريك استراتيجي ونتطلع لتعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات

أكد الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، إن بلاده تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع مصر في مختلف المجالات، مشيداً بخبرة القاهرة العريقة في بناء مؤسسات الدولة ودورها الريادي في دعم أشقائها الأفارقة.

وأوضح الرئيس الصومالي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين، أن زيارته إلى مصر تهدف إلى توثيق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، لا سيما على مستوى التواصل بين الحكومتين وتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين.

وأعرب الرئيس حسن شيخ محمود عن تقدير بلاده الكبير للدعم المصري الملموس، لافتًا إلى أن العديد من الخدمات التي لم تكن متوفرة في الصومال أصبحت اليوم متاحة بفضل الدعم المصري، خاصة في مجال الرعاية الصحية، حيث أعرب عن امتنانه العميق لمشاركة مصر في تقديم الخدمات الصحية للشعب الصومالي.

وفي ختام كلمته، عبر الرئيس الصومالي عن تطلع بلاده إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة رسمية في أقرب وقت، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية ويعزز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.