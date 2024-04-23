قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، إن 200 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت "دمارا في كل مكان وأضرارا هائلة بالبنية التحتية الحيوية" في القطاع.

وأضافت "أونروا" في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أنه "بعد مرور 200 يوم على الحرب (الإسرائيلية على القطاع)، أصبح الدمار في كل مكان في غزة"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضحت أن "الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية هائلة، وفقد أكثر من مليون شخص منازلهم ونزح 75 بالمئة من السكان"، مشيرة إلى أن "الأمر سيستغرق سنوات لإزالة الحطام" الناتج عن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من نصف عام. كما شددت المنظمة الأممية على أن "وقف إطلاق النار هو الأمل الوحيد المتبقي" لإنقاذ سكان القطاع.

ومنذ 200 يوم، بداية من 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت نحو 112 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.