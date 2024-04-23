تموين الإسكندرية: توريد 503 أطنان قمح



أعلن المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية وعضو غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية في بيان اليوم الثلاثاء، أن كميات التوريد تتدفق من خلال التجار و المزارعين على اللجان المشكلة والمنوطة بعمليات الفحص والاستلام، وقد بلغت كميات التوريد حتى الآن فيما يزيد عن ٥٠٣ طن.

وتابع المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية عمليات توريد القمح، من خلال ترأسه لغرفة عمليات توريد الأقماح.

وكلف كلا من جمال عمار وكيل المديرية وأمانى حلمى رئيس قسم صيانة الحبوب أعضاء غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية بمتابعة عمليات التوريد من خلال زيارة الصوامع والبناكر ومتابعة أعمال لجان الاستلام.