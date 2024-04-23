ما زال نادي بالستينو التشيلي لكرة القدم يواصل تضامنه مع قطاع غزة، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي، ومع استمرار المجازر بحق الفلسطينيين.

ووفقا لما نقلته فضائية "الجزيرة"، رفع لاعبو نادي بالستينو التشيلي لافتة ضخمة كتب عليها بـ3 لغات، العربية والإنجليزية والإسبانية، عبارة "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" أثناء دخولهم أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة مع الفريق الضيف يونيفرسيداد بالدوري المحلي.

وتزامن مع دخول اللاعبين باللافتة، رفع جماهير الفريق في مدرجات ملعبه علما فلسطينيا ضخما بجانب أعلام فلسطينية صغيرة ملأت المدرجات، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.

ولكن، هذه الواقعة ليست الأولى، حيث دعم نادي بالستينو التشيلي فلسطين وتضامن مع غزة في مواقف عديدة.

• النادي يكرم وائل الدحدوح

في فبراير الماضي، أهدى نادي بالستينو الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى التشيلي لكرة القدم وتأسس على يد مهاجرين فلسطينيين عام 1920، قميص الفريق للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح.

وقال نادي بالستينو عبر حسابه على منصة "انستجرام": "تسلم الصحفي الفلسطيني الشهير وائل الدحدوح قميص فريقنا وعليه خريطة فلسطين التاريخية".

وأضاف وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم حينها: "وائل هو مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة.. وقتلت زوجته وأطفاله في الهجمات الإسرائيلية على مخيم النصيرات في الأسابيع الأخيرة.. شكرا لك وائل على شجاعتك وإصرارك على تغطيتك".

• رفع العلم في المباريات

في ديسمبر الماضي، شهدت مباراة باليستينو في الجولة الـ29، دخول ناشئي الفريق إلى أرض الملعب رافعين العلم الفلسطيني كنوع من الدعم لفلسطين.

ونشر حساب النادي في منصة "X" صورا للناشئين وهم يتجولون في الملعب مع العلم الفلسطيني، مرفقا بعبارة "كم كان جميلاً موكب مدارسنا في الشوط الأول".

• علم فلسطين يرفرف داخل النادي

في مايو الماضي، وعلى بعد آلاف الأميال من منطقة الشرق الأوسط، رفرف العلم الفلسطيني في ليلة خريفية باردة في ملعب لكرة القدم بالعاصمة التشيلية سانتياجو.

ووفق ما نقلت فضائية "الغد" حينها، خرج المئات من المشجعين لدعم فريقهم، "النادي الرياضي الفلسطيني".

• التعريف بالكوفية الفلسطينية

وفي يناير 2022، عرض نادي بالستينو التشيلي لكرة القدم الكوفية، متحدثا لجماهيره عنها لإظهار أهميتها وما ترمز له بالنسبة للفلسطينيين، في محاولة منه لتعريف العالم أكثر بالتراث الفلسطيني.

وشارك بالستينو، -عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام- صورا للاعبيه وهم يرفعون الكوفية الفلسطينية ويتوشحون بها، معلقا عليها: "الكوفية هي وشاح يمثل النضال الفلسطيني ورمز عالمي للمقاومة، لاعبونا المحليون يعرفون ذلك، أليس كذلك؟".

ويحاول النادي التشيلي دائما ربط نفسه بالقضية الفلسطينية من خلال نشر صور من فلسطين والتعريف ببعض المناطق الفلسطينية وأبرز ما فيها من تراث.

• إسرائيل اختطفت مسئولا بالنادي

في ديسمبر الماضي، أعلن النادي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منسق أكاديمية نادي بالستينو التشيلي في فلسطين، أنس أبو سرور.

وأفاد النادي، في تغريدة على موقع "إكس"، بأن السلطات الإسرائيلية اختطفت أبو سرور دون توجيه أي تهمة رسمية له، وقررت حبسه 6 أشهر.

وقال باليستينو، وفق ما نقلته "روسيا اليوم": "تم اعتقال أبو سرور من جانب الجيش الإسرائيلي، وحكم عليه بالسجن مدة 6 أشهر من دون توجيه أي تهم إليه.. كل الدعم له ولعائلته"