تشارك فرقة قصر ثقافة بهتيم بفرع ثقافة القليوبية العرض المسرحي "أبواب تونس"، في المهرجان الأقليمي، المقام في الفترة من 21 أبريل الجاري وحتى 17 مايو المقبل، وذلك مساء اليوم على مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية.

عرض أبواب تونس من تأليف بكري عبد الحميد ورؤية وإخراج منال عامر، ويدور حول السيرة الهلالية والقصة التراثية المتعارف عليها من طرد خضرة الشريفة، وعودتها بأبنها وتحفيذها للهلايلة لنجدة سُعدة من يد دياب، الذي انشق عنهم وقتل أبو زيد من أجل أن يستولى على العرش ويأخذ مكانه.



وتلعب هالة محمد إحدى أبطال العرض دور خضرة الشريفة رمز الشرف والكرامة في الحكاية، وتقول عن دورها في العرض: لم أقدم هذه النوعية من الأدوار من قبل، فهذه المرة الأولى التي العب فيها دور "خضرة" وهي من الأشراف من نسب النبي (ص)، والشخصية بها تفاصيل كثيرة، أخذت مني وقتًا وجهودًا حتى تخرج للجمهور بهذا الشكل.



واستكملت هالة: أكثر الشخصيات التي كانت تجذبني دائمًا في السيرة الهلالية، هي شخصية "خضرة"، وهي تشبهني كثيرًا، فهي شخصية تدافع عن الحق حتى لو هذا الحق سيؤذيها، ولكنها تسعى دائمًا لأن يسود الحق والعدل وتنصف المظلوم.



يشارك في بطولة العرض عددًا من الفنانين منهم هالة محمد "خضرة" وحسام التوني "الزناتي" و محمود بيومي "دياب"، يوستينا عزت "سُعده" وحسن يونس"غانم" وأحمد جيمي "عسقل"، وإسلام أحمد "بدير"، وإلهام هيثم "سعيده" وعبده اسكندر "الغراب" ومحمد شاذلي "رزق" ومحمد أحمد السيد "مرعي" وأحمد أبو الغيط "ابو زيد"، وضيف شرف العرض الفنان سمير بدير في دور "السلطان سرحان"، تصحيح لهجة محمود منشاوي، إضاءة أحمد أمين، مكياج سهر عماد، مصمم معارك وتعبير حركي محمود بحبح وأشعار هشام إبراهيم وألحان وغناء عاشور الكيلاني، مخرج منفذ محمد علاء.