عروض متميزة لفرق جامعات المنوفية ومصر للعلوم والتكنولوجيا وبنها في جنوب الوادي

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تواصلت العروض الفنية لفعاليات الملتقى الفني 21 لشباب الجامعات، المنعقدة بجامعة جنوب الوادى.

وتضمنت العروض عرض كورال جامعة المنوفية، بإشراف الدكتورة إسراء العربي والذي تضمن مجموعة من الأغاني الطربية، وقدم فريق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بإشراف الدكتور حسام غويبة باقة متنوعة من تراث الموسيقى العربية، واختتمت العروض بكورال جامعة بنها بإشراف إسلام عماد مجموعة من الأغاني التراثية نالت استحسان الحضور.

تضمنت فعاليات اليوم الثالث فيلما تسجيليا لأبرز فقرات وعروض الملتقى 21 خلال اليومين الماضيين، وقام الدكتور بدوي شحات بتسليم درع الملتقى لوفد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وتضمنت أنشطة الملتقى الفني زيارة سياحية لوفود الجامعات المشاركة لمعبد دندرة بمدينة قنا في إطار دور الجامعة في تنمية الوعي الأثري والتعريف بالأماكن السياحية.