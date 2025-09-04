المرصد السوري: استهداف سيارة على طريق مطار حلب الدولي

شهد طريق مطار حلب الدولي، قبل قليل، استهدافاً مباشراً لسيارة، تزامنا مع تحليق طيران في الأجواء، ما أدى إلى احتراقها بشكل كامل فيما لم ترد بعد معلومات مؤكدة حول الضحايا.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفادت مصادر محلية أن فرق الإسعاف هرعت إلى المكان فور وقوع الانفجار، فيما لم تُعرف بعد حصيلة الخسائر البشرية حتى اللحظة.

وفي 14 أغسطس الماضي، دوت انفجارات عنيفة متتالية في ريف إدلب الغربي، ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة ومقر لعناصر أجانب غير سوريين في مزارع إدلب الغربية، بالتزامن مع تحليق مسير في أجواء المنطقة، ما أسفر عن تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، وسط حالة من الذعر بين السكان والمارة في المنطقة.

وتشهد المنطقة منذ ذلك الحين حركة اضطراب كبيرة، وسط تدافع الناس للابتعاد عن محيط الانفجار، في حين لم ترد معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.