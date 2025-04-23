 فيلم فار بـ7 أرواح يحتل المركز الأخير في شباك التذاكر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيلم فار بـ7 أرواح يحتل المركز الأخير في شباك التذاكر


نشر في: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 12:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 12:39 م

حقق فيلم "فار بـ7 أرواح"، أمس الثلاثاء، 13 ألف جنيه؛ ليحتل المركز الخامس والأخير في منافسات شباك التذاكر، ويصل إجمالي ما حققه بعد 3 أسابيع عرض إلى مليونين و406 آلاف جنيه، بما يعادل 19 ألفًا و808 تذاكر.

والفيلم الذي كان يحمل في السابق اسم "الميت ده بتاع مين؟"، تأليف محمد شيبة، وإخراج شادي علي، ويشارك في بطولته أحمد فتحي، وفرح الزاهد، وويزو، ومحمود حافظ، وندى موسى، وأوتاكا، وإدوارد، وسليمان عيد.

فيما تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول 7 قصص مختلفة وبشخصيات متنوعة، ولكن تربطها وجود جثة غامضة تتنقل بينها بشكل ساخر؛ مما يتسبب لهم في كثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها.

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