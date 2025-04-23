 12 ولاية أمريكية ترفع دعوى ضد إدارة ترامب بسبب الرسوم الجمركية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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12 ولاية أمريكية ترفع دعوى ضد إدارة ترامب بسبب الرسوم الجمركية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 11:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 11:30 م

رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، اليوم الأربعاء، لوقف تطبيق سياسة الإدارة الخاصة بالرسوم الجمركية، وقالت إنها غير قانونية وأحدثت فوضى في الاقتصاد الأمريكي.

وقالت الدعوى إن السياسة التي طبقها الرئيس ترامب جعلت سياسة التجارة الوطنية خاضعة "لأهواء ترامب بدلا من الممارسة السليمة للسلطة القانونية".

وطعنت الولايات المذكورة على ادعاء ترامب بأنه يمكنه أن يفرض بطريقة تعسفية رسوما بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي.

وتطالب الدعوى المحكمة بإعلان أن الرسوم غير قانونية ، وبمنع الوكالات الحكومية ومكاتبها من تطبيقها.


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