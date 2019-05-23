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الصين والبرازيل تتفقان على حماية التعددية والتجارة الحرة

بكين - أ ش أ
نشر فى : الخميس 23 مايو 2019 - 5:57 م | آخر تحديث : الخميس 23 مايو 2019 - 5:57 م

اتفقت الصين والبرازيل اليوم الخميس، على أهمية حماية التعددية والتجارة الحرة، ومواصلة العمل في إطار المنظمات والأطر متعددة الأطراف، مثل: الأمم المتحدة و(بريكس) ومنظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم /الخميس/ عقب الاجتماع الخامس للجنة التنسيق والتعاون رفيعة المستوى بين الصين والبرازيل في بكين برئاسة نائب الرئيس الصيني "وانغ تشي شان" ونظيره البرازيلي "هاميلتون موراو".

وقال شان - خلال الاجتماع - إن التعاون المفيد للجانبين بين الصين والبرازيل في مختلف المجالات يمضي بشكل جيد بعد 45 سنة من إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإن الصين مستعدة لبذل جهود مشتركة مع البرازيل لتوسيع حجم التعاون.

من جانبه، أعرب نائب رئيس البرازيل "هاميلتون موراو" عن رغبة بلاده في الربط بين مبادرة "الحزام والطريق" والبرامج التنموية في البرازيل، مشيرا إلى أن بلاده ترغب في زيادة صادراتها إلى الصين، وأنها ترحب في الوقت نفسه بالمزيد من الاستثمارات الصينية.

ودعت الصين - خلال الاجتماع - البرازيل للمشاركة في معرض الصين الدولي الثاني للاستيراد المقرر في شهر نوفمبر المقبل.


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