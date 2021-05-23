 رئيس قناة السويس: نطالب الشركة المالكة لـ إيفر جيفن بتعويض 550 مليون دولار - بوابة الشروق
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رئيس قناة السويس: نطالب الشركة المالكة لـ إيفر جيفن بتعويض 550 مليون دولار

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
أمل محمود
نشر في: الأحد 23 مايو 2021 - 9:31 م | آخر تحديث: الأحد 23 مايو 2021 - 9:31 م

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر تطالب الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن بتعويض يبلغ قيمته 550 مليون دولار، موضحًا أنه التعويض في البداية كان يصل إلى 916 مليون دولار، وذلك قبل التعرف على قيمة البضائع الموجودة على السفينة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن مبلغ الـ 550 مليون دولار هو تعويض عن الخسائر التي تكبدتها هيئة قناة السويس، مؤكدًا أن القناة ليس لها أي علاقة في جنوح السفينة، كما أن دور مرشد الهيئة على السفينة استشاريًا فقط.

 

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