قال الفنان هشام إسماعيل، إنّ الرسالة التي يحملها مسلسل الكبير أوي يتم تمريرها للجمهور دون أن يشعر بذلك.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مصر جديدة» الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة «etc»، مساء الأحد، أن العمل الفني لا يجب أن يكون خطابيًّا، موضحًا أنّ الموسم الأخير من المسلسل طرح عددًا كبيرًا من القضايا أمام الجمهور.

وأشار إلى أنه بنسبة 90% سيتم تقديم جزء سابع من المسلسل سواء العام المقبل أو العام بعد المقبل.

ونوه بأن كل طاقة الضحك يقدمها الممثلون أمام الكاميرات، بينما تسود حالة من الجدية الشديدة وكأن التصوير يتناول عملًا تاريخيًّا.

