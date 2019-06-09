يمكن أن يكون تنميل الوجه على الجانب الأيمن ناتجًا عن حالات طبية مختلفة، بما في ذلك شلل الوجه النصفي أو التصلب المتعدد (MS) أو السكتة الدماغية، لذلك يجب طلب العناية الطبية، ولكن لا يعتبر فقدان الإحساس في الوجه دائمًا مؤشرًا على وجود مشكلة خطيرة.

ونشر موقع "هيلث لاين" مجموعة من المعلومات حول الأسباب الصحية وراء تنميل الجانب الأيمن من الوجه.

* هل هي سكتة دماغية؟

السكتة الدماغية هي حالة تهدد الحياة وتتطلب رعاية طبية فورية، لذلك يمكن أن تساعد معرفة علامات السكتة الدماغية في إنقاذ حياتك أو حياة من تحب، وتشمل العلامات الشائعة للسكتة الدماغية ما يلي:

- خدر أو تدلي الوجه من جانب واحد

- ضعف في الذراع أو الساق

- ارتباك مفاجئ

- صعوبة فهم الكلام، أو الكلام المتداخل أو المختلط

- ضعف التنسيق، صعوبة التوازن

- الدوار أو التعب الشديد

- الغثيان والقيء في بعض الأحيان

- عدم وضوح الرؤية أو فقدان الرؤية

- صداع شديد

* أسباب تنميل الجانب الأيمن بالوجه

يتيح العصب الوجهي الشعور بالأحاسيس في الوجه وتحريك عضلات الوجه واللسان، لذلك يمكن أن يؤدي تلف العصب الوجهي إلى أعراض تشمل تنميل الوجه وفقدان الإحساس والشلل، وعادة ما تؤثر هذه الأعراض على الوجه من جانب واحد، أي على الجانب الأيمن أو الأيسر.

ويمكن أن تؤدي العديد من الحالات إلى تلف أعصاب الوجه وخدر في الجانب الأيمن، وذلك مثل:

- شلل بيل

تسبب هذه الحالة شللًا مؤقتًا أو ضعفًا في الوجه، وعادةً ما تكون في جانب واحد، وقد يشعر الشخص أيضًا بالخدر أو الوخز في الجانب المصاب من الوجه، وتظهر أعراض شلل الوجه النصفي عندما يكون العصب الوجهي مضغوطًا أو متورمًا.

* الالتهابات

يمكن للعدوى أن تدمر العصب الذي يتحكم في الإحساس في الوجه، ويمكن أن يؤدي عدد من الالتهابات الناتجة عن عدوى بكتيرية أيضا إلى تنميل الوجه من جانب واحد، مثل:

- التهابات الأسنان

- مرض لايم

- مرض الزهري

- التهابات الجهاز التنفسي

- التهابات الغدد اللعابية

والبعض الآخر ناتج عن عدوى فيروسية، بما في ذلك:

- الانفلونزا

- فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز

- مرض الحصبة

- الحزام الناري

- عدد كريات الدم البيضاء (فيروس ابشتاين بار)

- النكاف

* الصداع النصفي

الصداع النصفي هو نوع من الصداع يسبب ألما شديدا، ويمكن أن يسبب أعراضًا عصبية، مثل تنميل الوجه في الجانب الأيمن.

* تصلب متعدد

يؤثر مرض التصلب العصبي المتعدد على الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب، وعادة ما تظهر الأعراض بشكل تدريجي، وفي بعض الأحيان تختفي الأعراض ثم تعود، وكثيرا ما يكون التنميل أو فقدان الإحساس في الجانب الأيمن من الوجه علامة مبكرة على الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد.

تشمل العلامات المبكرة الأخرى لمرض التصلب العصبي المتعدد:

- صعوبات في الرؤية

- الإحساس بالتنميل والوخز

- ألم أو تشنجات عضلية

- ضعف أو استنفاد

- دوخة

- ضعف التنسيق أو صعوبة التوازن

- ضعف المثانة

- صعوبات جنسية

-ارتباك أو مشاكل في الذاكرة أو صعوبة في التحدث