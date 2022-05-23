ميدو محذرا إيهاب جلال: «لا تبدأ عهدك بمجاملة الأهلي»

انتقد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، الاتفاق بين الأهلي وإيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، بشأن ترك لاعبي الأهلي الدوليين لخوض مواجهة إيسترن كومباني في الدوري.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «أوجه التحية لرابطة أندية الدوري الممتاز على الموافقة على تأجيل لقاء الأهلي وإيسترن كومباني، وأوجه التحية أيضا لمسؤولي إيسترن كومباني على عدم ممانعتهم لتأجيل لقاء الأهلي».

وختم حديثه قائلا: «إذا تم الاتفاق بين الأهلي وإيهاب جلال على ترك بعض لاعبي الأهلي الدوليين لخوض مواجهة إيسترن كومباني، وقتها سيكون إيهاب جلال يدعم الأهلي في الدوري المحلي، وهذا سيكون خطأ، لا بد أن يكون هناك عدل، وإذا وافق إيهاب جلال على طلب الأهلي، فبذلك إيهاب جلال سيكون داعما للأهلي في الدوري، مهمتك الوطنية أهم من أي فريق في مصر».

يُذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني، التي كان مقررًا لها يوم 25 مايو الجاري ليوم 15 يونيو المقبل، بسبب ارتباط الفريق الأحمر بمباراة الوداد المغربي، المقرر لها 30 مايو الجاري، على مركب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.