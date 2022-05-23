قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو إن تسوية أزمة الغذاء في العالم قد تكون ممكنة عقب رفع العقوبات المفروضة على الصادرات الروسية.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي ،في تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين، أن موسكو ترى مخرجًا بسيطًا للغاية يتمثل في إلغاء جميع الإجراءات التقييدية التي تم فرضها ضد الصادرات الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن رودينكو قوله: "عندما قيل إن هذه العقوبات لا تؤثر على الغذاء والأسمدة، فهذا ليس صحيحًا، لأن هناك قضايا تتعلق بالدفع مقابل هذه الإمدادات، وهناك مشكلات في التأمين، مع وصول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية وغيرها ومن ثم يجب حل هذه القضية بشكل شامل".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في خطاب متلفز بأن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أن العملية تهدف إلى نزع السلاح من أوكرانيا.