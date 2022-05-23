الكومي: مباراة الإسماعيلي والزمالك صعبة والأجانب لا يصلحوا للفريق

قال يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، إن فريقه كان قريبًا من الفوز على البنك الأهلي خلال مباراة الأحد، إلا أن المنافس قوي وقدم مباراة دفاعية مميزة.

وأضاف الكومي خلال مداخلة هاتفية، أن الإسماعيلي تحسن تدريجيًا، والدليل نتائجه، مؤكدًا عودة الدراويش لسابق عهده في المستقبل القريب.

وتابع رئيس الإسماعيلي موجهًا رسالته إلى الجماهير: «الإسماعيلي سيعود بإذن الله وأطالبكم بالمساندة والصبر، والنتائج تحسنت عن الفترة السابقة، وسنخوض كل المباريات بغرض الفوز».

وعن مواجهة الزمالك، قال يحيى الكومي إن فريقه سيخوض مباراة صعبة يحتاج فيها الأبيض للفوز بهدف المنافسة على مسابقة الدوري الممتاز، بينما الدراويش يأمل للفوز للنجاة من منطقة الهبوط.

وشدد يحيى الكومي على معاناة الإسماعيلي من الناحية المادية، فضلًا عن مستحقات اللاعبين المتأخرة، مشيرًا إلى أن أجانب الفريق لا يصلحوا للعب للفريق، والدليل عدم استعانة حمزة الجمل مدرب الفريق، بخدماتهم.

واختتم تصريحاته: «نعاني من نقص الموارد المالية ولدينا مبلغ 19 مليون جنيه مستحقات لدى الشركة الراعية».