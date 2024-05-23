قوات الاحتلال تقتحم مستشفى العودة في جباليا وتجبر الطواقم الطبية على المغادرة بعد حصار 4 أيام

أعلن مستشفى العودة شمالي قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، المستشفى الواقع في بلدة جباليا وإجبار الطواقم الطبية على مغادرته بعد حصار دام 4 أيام.

وقالت المستشفى في بيان: "اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) مستشفى العودة في تل الزعتر، بعد حصار دام أربعة أيام، وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته تجاه غرب غزة بعد اعتقال أحدهم"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأضافت: "تبقى في المستشفى 14 موظفاً برفقة 11 مصاباً ومرافقين، رفضوا الإخلاء إلا بحضور سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى".

والأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، خروج محافظتي غزة وشمال القطاع عن تقديم الخدمة الصحية بالكامل في ظل الاستهداف الإسرائيلي للمنظومة الصحية خلال الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، يتعمد جيش الاحتلال استهداف مستشفيات غزة والمنظومة الصحية، حيث أخرج العديد من المستشفيات عن الخدمة، ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر.