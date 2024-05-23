رئيسا كوريا الجنوبية والإمارات يجريان محادثات قمة في سول 29 مايو

قال مسئول في المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن الرئيس يون سيوك-يول سيعقد محادثات قمة مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في سول يوم 29 من مايو الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الخميس عن النائب الرئيسي لمستشار الأمن الوطني كيم تيه-هيو، قوله في مؤتمر صحفي، إن رئيس الإمارات سيقوم بزيارة دولة لكوريا الجنوبية في يومي 28 و29 من مايو.

وأضاف أن من المقرر أن يشارك الرئيسان في مراسم استقبال رسمية ومحادثات قمة ومراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ومأدبة عشاء رسمية في 29 من الشهر نفسه.

يشار إلى أنها ستكون المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس إماراتي بزيارة كوريا الجنوبية.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان أربعة مجالات خلال قمتهما، من بينها الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة، والطاقة النووية السلمية، والاقتصاد والاستثمار، والدفاع والتكنولوجيا الدفاعية.

وكان يون زار الإمارات في يناير عام 2023، حيث عقد اجتماعا مع الرئيس الإماراتي، اتفق الزعيمان خلاله على توسيع التعاون في قطاعات الطاقة النووية والأسلحة والطاقة وغيرها.