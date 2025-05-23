وزير الطيران ورئيس مصر للطيران يزوران مقر إيرباص في تولوز لتعزيز التعاون المصري الفرنسي

أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، زيارة رسمية إلى المقر الرئيسي لشركة "إيرباص" العالمية في مدينة تولوز الفرنسية، يرافقه الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وأحمد مرعي، رئيس قطاع التخطيط بالشركة.

وكان في استقبال الوفد المصري عدد من كبار مسئولي شركة إيرباص، من بينهم بونوا دي سانت إكزوبيري، نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الطائرات التجارية، وفاوتر فان ويرش، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص إنترناشونال، بالإضافة إلى مسؤولين إقليميين في الشركة.

بدأت الزيارة بعرض تقديمي حول إمكانيات طائرة A350، قدمته غرانيا فان دن بيرغ، رئيس قسم التسويق في إيرباص إفريقيا والشرق الأوسط، تلاه جولة موسعة شملت صالة العرض الخاصة بطرازات A320 وA330 وطائرة الشحن A350F، إلى جانب مقصورة Airspace لطراز A350.

كما تفقد الوفد المصري خط التجميع النهائي لطائرات A350، حيث اطلعوا على مراحل الإنتاج والتقنيات المستخدمة، بالإضافة إلى زيارة مركز التدريب التابع لإيرباص، والذي يُعد من أبرز المراكز العالمية المتخصصة في تدريب الطيارين وفرق الصيانة.

وخلال الزيارة، أجرى الوزير والطيار أحمد عادل تجربة محاكاة لطائرة A350، تعرفا خلالها على الإمكانات التدريبية المتقدمة التي يوفرها المركز.

وفي تصريح له، أعرب الدكتور سامح الحفني عن تقديره للتعاون مع "إيرباص"، مشيدًا بدورها في دعم خطط مصر لتحديث قطاع الطيران المدني بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران والخدمات اللوجستية.

من جانبه، أوضح الطيار أحمد عادل أن انضمام طائرات A350 لأسطول "مصر للطيران" يمثل خطوة استراتيجية نحو التحديث المستمر وتعزيز القدرة التنافسية على الساحة الدولية.

وأضاف أن هذا التعاون مع "إيرباص" سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتعزيز معايير الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تحسين تجربة السفر للركاب.

وفي السياق ذاته، أعرب غابرييل سيميلاس، رئيس "إيرباص" في إفريقيا والشرق الأوسط، عن اعتزازه بالشراكة الطويلة والمثمرة مع "مصر للطيران"، مؤكدًا التزام الشركة بدعم الناقل الوطني المصري من خلال أحدث التقنيات، والبرامج التدريبية المتطورة، والخدمات الرقمية المتكاملة.

يذكر أن مصر للطيران أبرمت مؤخرًا صفقة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900، بسعة تصل إلى 340 راكبًا، وبمحركات Rolls-Royce XWB Trent، ونظام ترفيهي حديث من Panasonic، حيث تساهم هذه الطائرات في خفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25%، وتقليل الضوضاء والانبعاثات الكربونية بشكل كبير.